"Pirmajiem vecākiem bija kauns, ka nācās atteikties no manis." Atklāts latvietes, kuru adoptēja uz ASV, stāsts

Pēdējā laikā plašu ažiotāžu izraisījusi ziņa par ASV populāru jūtūberi, kura adoptējusi zēnu ar autismu, no kura pēc tam ir atteikusies. Šī stāsta iespaidā Ana Šūmere atklājusi savu pieredzi medijam "NewYork Post" - viņu septiņu gadu vecumā adoptēja no Latvijas uz ASV un piecus gadus vēlāk ģimene no viņas atteikusies.