"Atradu vīru striptīzklubā." Sedokova atklāti par pārdzīvoto iepriekšējā laulībā

Sedokova atcerējās, kā pameta savu pirmo vīru. Situācija bijusi ļoti sarežģīta, jo mūziķe bijusi jauna, ar mazu bērnu uz rokām un jau bez karjeras grupā "VIA GRA" un bez mātes atbalsta, tomēr joprojām nenožēlo savu lēmumu.

Pēc mūziķes teiktā, krāpšana turpinājusies arī pēc meitas Alīnas dzimšanas, līdz viņa to nav spējusi izturēt. Neskatoties uz to, ka visi teica, ka Sedokova netiks viena galā, viņa tomēr aizgājusi no vīra.