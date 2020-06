Statistika - vai Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā pieaugusi mirstība?

Endokrinologs Uģis Gruntmanis Latvijas Radio raidījumā Krustpunktā par pieaugumu runāja kā par faktu un pieļāva, ka tas var būt saistīts ar cilvēku bailēm Covid-19 laikā meklēt mediķu palīdzību. Bijusī veselības ministre Ingrīda Circene "Rīga TV24" jau apgalvoja, ka Gruntmanis pētījis mirstību no citām slimībām, un pieaugumu saistīja ar veselības aprūpes pakalpojumu ierobežošanu. Visbeidzot to, ka Covid-19 dēļ vairāk miruši citu slimību dēļ, atsaucoties uz Circeni, paziņoja mūziķis Andris Kivičs.

Taču taisnība, visticamāk, nav nevienam. Jāņem vērā, ka pēc datu precizēšanas tie var izrādīties būtiski atšķirīgi no provizoriskajiem, turklāt pieaugums lēsts tikai pret 2019.gada martu, nevis marta datiem vairākos iepriekšējos gados. Arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati neuzrāda īpašu nāves gadījumu kāpumu ne kopumā, ne kādā no izplatītāko cēloņu grupām.

"Tie 2-3 mēneši, kas izkrita no normālas veselības aprūpes, ir tūkstošiem pacientu, kas radījuši šo gaidīšanas rindu mēnešiem ilgi, jo viņi tik izņemti ārā no tās rindas. Es arī pirms tam pret to protestēju un arī tagad es saku, ka tas diez vai bija tas virziens, kurā bija lietderīgi iet, jo visi šie aizkavētie izmeklējumi, visi šie neārstētie pacienti, viņi visi paliek ar šo problēmu vienalga. Un Uģis Gruntmanis vienā no intervijām teica, ka viņš ir pētījis arī mirstību ne no Covid, bet no citām slimībām. Martā mirstība ir pieaugusi 5%."