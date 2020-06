Šovakar gaidāms pusēnas Mēness aptumsums

Pēc viņa paustā, šogad būs četri pusēnas Mēness aptumsumi, bet nebūs neviena daļēja vai pilna Mēness aptumsuma, tomēr vien divi no šiem pusēnas Mēness aptumsumiem būs redzami Latvijā.

Vienlaikus 2020.gads būšot ļoti labvēlīgs spožākās Saules sistēmas planētas Veneras novērojumiem. No janvāra līdz maijam tā redzama vakaros, bet no jūlija līdz pat gada beigām - rītos. Vislielāko spožumu Venera sasniegs 8.jūlijā, pauda Krastiņš.

Saulei tuvākajai planētai Merkuram 2020.gadā būs divi labi vakara redzamības periodi no 5.februāra līdz 20.februārim un no 20.maija līdz 10.jūnijam, kā arī viens labs rīta redzamības periods - no 1.novembra līdz 20.novembrim.