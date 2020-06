"Muļīgas un dīvainas." Bils Geitss izsakās par sazvērestības teorijām, ka viņš izraisījis koronavīrusa pandēmiju

"To ir diezgan grūti noliegt, jo tas ir tik muļķīgi un dīvaini," Geitsa vārdus citē izdevums "Business Insider". Pēc Geitsa teiktā, viņam nekad dzīvē nav bijusi nekāda darīšana ar mikroshēmām.

Koronavīrusa pandēmijas laikā Geitss kļuvis par dažādu sazvērestības teoriju varoni - to piekritēji tic, ka viņš ir vainīgs pie koronavīrusa rašanās un izplatības, jo viņš plāno iedzīvoties no vakcīnas pret to, turklāt vakcinēšanās aizsegā cilvēkos tiks ievadītas mikroshēmas, lai kontrolētu pasaules iedzīvotājus.