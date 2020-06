Arī pēc 9. jūnija spēkā būs administratīvā atbildība par Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu

Par minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Kā kompetentās iestādes šādu pārkāpumu izskatīšanā noteiktas Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija.

Par informācijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas slimības izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par to, ka persona ir inficējusies ar attiecīgo infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī, ja no personas šāda informācija tiek pieprasīta,piemēros naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.