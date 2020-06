Neviens nezina vietu, kur tika piekauts 32 gadus vecais Romāns Sarjčevs. Vīrietis tika piekauts tik smagi, ka no gūtajām traumām viņš nomira.

2015. gadā vairākiem jaunajiem Krasnodaras cietuma ieslodzītajiem tika pavēlēts urinēt vienam uz otra, vēlāk viņi tika piekauti. Viens no cietušajiem arī pēc tam mira. 2019. gadā Karēlijas cietumā, kas atrodas netālu no Somijas robežas, ieslodzītie sūdzējās par vardarbību, kā rezultātā viens no cietumniekiem mira.