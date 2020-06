Foto ⟩ Vīrietis degvielas uzpildes stacijā Igaunijā atklājis uguni uz svešiniekiem. Divi cilvēki gājuši bojā, vēl viens un divi bērni ir ievainoti

Pēc iekļūšanas satiksmes negadījumā netālu no degvielas uzpildes stacijas 32 gadus vecais "Subaru" vadītājs no notikuma vietas pazudis. Pēc tam vīrietis šāva pa kādu motociklistu, kurš no gūtajām traumām miris. Vēlāk viņš šāva pa kādu automašīnu, kurā sēdēja vīrietis, sieviete un divi bērni. Sieviete gāja bojā, bet vīrietis un bērni šobrīd atrodas mediķu uzraudzībā.