Aizdegoties šķūnim ar iebūvētu pirti, Siguldā gājis bojā cilvēks

Savukārt sestdien Ludzā ap pulksten 19.30 dedzis kāda divstāvu namā dzīvoklis 60 kvadrātmetru platībā. No ēkas izglābti trīs cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Vienu no cilvēkiem pirms VUGD ierašanās izglāba iedzīvotāji. Dienesta pārstāvji pateicas iedzīvotājiem par pašaizliedzīgo rīcību.