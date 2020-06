Panākta politiska vienošanās par pedagogu algu celšanu septembrī

"Atbalstīsim pedagogu algu palielinājumu no 1. septembra," teica premjers, skaidrojot, ka jautājums valdībā tiks skatīts tad, kad tiks sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti.

Kā ziņots, no noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas, izriet no Finanšu ministrijas pārstāves Jolantas Plūmes sacītā iepriekš Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.