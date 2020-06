"Aizliegtais paņēmiens": Kādi dati savākti par vienu no redzamākajiem "Apturi Covid" pretiniekiem Aigaru Grāveru

Ja kādam no šo telefonu saimniekiem tiek atklāts Covid-19, visiem pārējiem, ar ko viņa telefons bijis kontaktā, tiek nosūtīts brīdinājums par to. Savukārt pēc tam ir jau katra lietotāja izvēle - viņš drīkst uz šo brīdinājumu nereaģēt vispār, un SPKC nemeklēs viņu rokā, jo iegūtos datus tā izmantot nedrīkst.

Līdz šim to ielādējuši aptuveni 40 000 cilvēku, bet ir gana daudzi, kas publiski paziņojuši, ka to nedarīs un aicinājuši savus draugus un paziņas izdzēst viņus no savu kontaktu loka, ja viņi lietotni grasās lejuplādēt.

Ja ir konta numurs un kādas bankas maksājumu karte, no konta numura un naudas plūsmas tajā var uzzināt, kas naudu ieskaitījis, kam viņš to aizskaitījis. No maksāšanas ar karti var uzzināt gan, ko viņš ir pircis, gan kur pircis, gan arī cikos. No iepirkšanās paradumiem jau tālāk var izskaitļot, kur cilvēks, piemēram, iepērkas visbiežāk, un tātad - tuvumā vai nu dzīvo, vai strādā.