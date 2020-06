Valsts budžetā piecos mēnešos iekasēti 3,9 miljardi eiro

Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, no šā gada 25.marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais PVN, kas uzkrājies no šā gada sākuma. Piecos mēnešos no PVN atmaksāti 417,54 miljoni eiro, kas ir par 10,84 miljoniem eiro jeb 2,7% vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.