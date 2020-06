Foto ⟩ Iepazīsties, dusmīgais avokado jeb melnā lietus varde

Giving the world more of what it wants, the famous sad avocado frog from all angles. Or to be technically correct the Plain Rain Frog (Breviceps fuscus) from the Western Cape, South Africa. Please tag me if you see anyone using these photos without giving credit to me. #plainrainfrog #blackrainfrog #brevicepsfuscus #sadavocadofrog #sadfrog #avocadofrog #viralmeme #amphibiansofinstagram #rainfrog #sadavocado #strangeanimals #herpingtheglobe #planetearth #amphibian #frogsofinstagram #grumpyfrog #menselense #southafrica #southafricaza #africanimals

A post shared by Delport Botma (@db_born_wild) on Jun 10, 2020 at 4:38am PDT