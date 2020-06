Arī Jānis Skutelis par video uz sliedēm izpelnījies aizrādījumu no "Latvijas dzelzceļa"

Ar savu stāstu brīfingā piedalījās arī komiķis Jānis Skutelis, kurš pastāstīja, ka arī viņš par kādu "Pusnakts šova septiņos" video izpelnījies aizrādījumu no "Latvijas dzelzceļa".

"Pēc šā video publicēšanas mēs saņēmām ļoti sirsnīgu aizrādījumu no "Latvijas dzelzceļa", ka tā nav laba ideja staigāt pa sliedēm un filmēt uz sliedēm video.

Kā jau joku pasaulē dzīvojoši, mēs uz to atbildīgi noreaģējām un nākamajā raidījumā iefilmējām video uz tramvaja sliedēm, jo sapratām, ka "Latvijas dzelzceļš" mūs skatās, un gribējām pārbaudīt, vai "Rīgas satiksme" mūs skatās. No "Rīgas satiksmes" mēs aizrādījumu nesaņēmām, līdz ar to laikam neskatās," pastāstīja Skutelis.