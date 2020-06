No amata gāzts Daugavpils domes priekšsēdētājs Elksniņš

Elksniņš deputātu pieprasījumu par atbrīvošanu no amata nosauca par komplimentu, pateicoties par kopīgu darbu pašvaldības un domes darbiniekiem.

Jau vēstīts, ka Daugavpils domē pārstāvētie Latgales partijas deputāti, kas līdz šim veidojuši koalīciju ar Elksniņa pārstāvēto "Saskaņu", kopā ar diviem "Mūsu partijas" deputātiem parakstījuši aicinājumu sasaukt domes sēdi priekšsēdētāja atsaukšanai no amata.

"Mēs zinām, kas ir labas pārvaldības principi, bet sadarbība ar "Saskaņu" neveidojās jau no paša sākuma. Elksniņš lēmumus pieņem vienpersoniski, taisa "pīāru" uz daudzām lietām," apgalvoja Soldatjonoka, kura domē vada Sociālo jautājumu komiteju. Viņa savulaik, kritizēta no Elksniņa puses, atcelta no amata, bet vēlāk atkal ievēlēta kā komitejas priekšsēdētāja.