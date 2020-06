Maksims Galkins pastāsta par viņa un Allas Pugačovas finansiālo stāvokli

Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!

