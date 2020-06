LBS ģenerālsekretārs: Jāsaprot, kādas ir reālās iespējas, tāpēc negribu nākt klajā ar skaļiem saukļiem

"Pārsteidz tas, ka par ģenerālsekretāru tiks apstiprināts cilvēks, kuru iepriekšējā valde faktiski atlaida no Jaunatnes līgas direktora amata par slēptu aģenta palīga pienākumu veikšanu," rakstīja Jaunups.

"Pirmkārt, es netiku atbrīvots no amata, jo viss notika pēc abpusējas vienošanās. Būsim korekti un nesagrozīsim faktus," skaidroja Cipruss, kurš pats Jaunupa ierakstam nav pievērsis lielu uzmanību. "Situācija bija gluži vienkārša - tajā brīdī sākās politiskās spēlītes un diemžēl vienā no tām tiku iejaukts. Bija jūtams spiediens no dažu personu puses. Tajā pat laikā parādījās iespēja sevi attīstīt darbā Izglītības un zinātnes ministrijā, kur uzvarēju konkursā uz amatu. Izlēmu pamēģināt spēkus tur, attīstīties kā personība un saprast administratīvo vidi."