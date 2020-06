Liepupē nedēļas laikā kāds lācis trijās dravās izpostījis bišu saimes

Viņš stāstīja, ka vienā no viņa dravas novietnēm Liepupē, Lembužu ciemā, kas atrodas 400 metrus no jūras, lācis vienu stropu apgāzis, bet otra bišu saime ir pilnībā izpostīta. Viņš aprēķinājis, ka, nopostot vienu bišu saimi, viņam radīti vismaz 350 eiro zaudējumi, ja ieskaita ieņēmumus no medus, kas tagad netiks gūti.