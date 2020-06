Televīzijas kompānijas nākamsezon Vācijas bundeslīgai atvēlēs par 150 miljoniem eiro mazāk

Žurnāls citē Vācijas futbola līgas (DFL) finanšu komisijas vēstuli, kas nosūtīta visiem 36 abu bundeslīgu klubiem. Tajā teikts, ka nākamajā sezonā klubi no televīziju translācijām saņems 1,2 miljardus eiro, nevis 1,35 miljardus, kā plānots iepriekš.

"Kicker" arī vēsta, ka klubi avansā jau saņēmuši 51 miljonu eiro, lai izvairītos no bankrota. Paredzēts, ka pēc sezonas beigām komandas saņems papildu 200 miljonus eiro. Žurnāls gan vēsta, ka vairums kompāniju vēl nav pārskaitījušas paredzēto summu, jo gaida sezonas izskaņu.

DFL jau ir izsludinājusi konkursu uz tiesībām pārraidīt bundeslīgas spēles laika posmā no 2021. līdz 2025.gadam. Bundeslīga no televīzijas translācijām šajā periodā plāno iegūt vismaz 4,64 miljardus eiro. Šādu summu izdevās nopelnīt laika posmā no 2017. līdz 2021.gadam.