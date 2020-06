Foto ⟩ Jūra autovadītāju un "nekādu drošības noteikumu". "Akropoles" stāvlaukumā atklāta riepu kūpinātāju sezona

Tirdzniecības centra sabiedrisko attiecību konsultante Lauma Laube pērn portālam "Rus.Tvnet" apstiprināja , ka administrācija ir lietas kursā par notiekošo, taču nekāda oficiāla vienošanās ar "Cars and Coffee Riga" nav bijusi.

Jāatzīst gan, ka tirdzniecības centra pārstāvji domājuši, ka pasākums ir daļa no "Latvijas Antīko automobiļu kluba" rīkotajām aktivitātēm. Iespējams, ka šis pārpratums radies, jo nosaukums "Cars and Coffee Riga" ir gandrīz tāds pats kā "Cars&Coffee". Tā tiek dēvētas kādas no antīko automobiļu īpašnieku tikšanās reizēm. Tomēr šim klubam nav nekāda sakara ar vēlajiem rallijiem veikala stāvlaukumā.