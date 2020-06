Elektrība no nezināmas izcelsmes avota. VP savāc pierādījumus par septiņu uzņēmumu krāpšanos ar OIK

2017. gada novembrī Valsts policija uzsāka izmeklēšanu par iespējamu krāpšanas faktu pret septiņiem uzņēmumiem, kuri pēc dokumentiem bija izbūvējuši koģenerācijas elektrostacijas un ieguvuši tiesības desmit gadu periodā saņemt valsts garantētus naudas līdzekļus lielā apmērā, kas paredzēti no elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK).

Pārbaudot minēto uzņēmumu izbūvētās koģenerācijas elektrostacijas dabā, tika konstatēts, ka tās nepastāv un uzņēmumi nav uzsākuši koģenerācijas procesā elektrības ražošanu. Līdz ar ko minētajiem uzņēmumiem nebija tiesības saņemt valsts garantētu atbalstu desmit gadu periodā no OIK.

Lai iegūtu tiesības uz valsts garantētu atbalstu no OIK, septiņu uzņēmumu pārstāvji, maldinot AS “Sadales tīkls”, ka ir izbūvētas koģenerācijas elektrostacijas, AS “Sadales tīklam” pieslēdza nezināmu elektrības avotu 72 stundu koģenerācijas elektrostacijas testēšanai. Testētais nezināmas izcelsmes elektrības avots ražoja tikai 10 kW jaudu 2 MW jaudas vietā.