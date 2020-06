Saeimas deputāte Ieva Krapāne maksātnespējas procesā noslēpj vairākus tūkstošus eiro

OIK atcelšana bija viens no partijas "KPV LV" saukļiem pirms Saeimas vēlēšanām. Tieši pēc "KPV LV" iniciatīvas Saeima izveidoja OIK parlamentārās izmeklēšanas komisiju, to vadīja Ieva Krapāne no "KPV LV". Krapānei pagājušā gada nogalē bija jānoslēdzas personīgās maksātnespējas procesam, taču tas nav noticis. "Nekā personīga" rīcībā nonākušas ziņas, ka savā maksātnespējas procesā Krapāne samaksājusi ap 7000 eiro mazāk nekā vajadzētu.