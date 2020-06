Video ⟩ Pēc ballītes Bolderājā izcēlies masveida kautiņš. Dūres vicinājušas vairākas sievietes

Viena no Bolderājas centrā uzstādītajām video novērošanas kamerām, kas tobrīd pavadījusi kādu iereibušu vīru, kurš šķērsojis ielu, policistiem negaidīti atklājusi pamatīgu kautiņu pie kāda vietējā bāra Gobas ielā.

Nedaudz pietuvinot attēlu, atklājies, ka ķildā, kuru vēro vismaz 20 cilvēki, iesaistītas vairākas sievietes. Redzot šādas ainas uz notikuma vietu nosūtītas vairākas tuvākās policijas ekipāžas. Lai arī kautiņš drīz vien tiek izšķirts, un uz mirkli pat šķiet, ka viss atrisinājies, dūru vicināšana drīz vien no jauna uzņēma apgriezienus. Un šoreiz kautiņā iesaistījās vēl vairāki cilvēki.

Turpinot šķetināt notikumus, atklājies, ka gandrīz katram no klātesošajiem bija sava versija par to, kā tad viss sācies. Taču drīz vien gaismā nācis vēl kāds fakts. Vardarbīgā konflikta laikā divām sievietēm bija pazudušas zeltlietas, savukārt kādai citai – nozagts mobilais telefons. Līdz ar to talkā aicināti arī kriminālpolicisti.