"Viņš ir veca prostitūta." Nurmagomedova menedžeris aicina Makgregoru atgriezties oktagonā

Tāpat menedžeris izteicās, ka Nurmagomedovs jebkurā gadījumā nevēlēsies cīnīties ar Makgregoru: "Ar Konoru ir iespējams nopelnīt daudz naudas. Bet UFC bez viņa neapstāsies un to nedarīsim arī mēs. Vai Habibs ar viņu cīnīsies? Konors var par to aizmirst. Vai to darīs Geiči? Nezinu. Varbūt. Es gribētu no Konora redzēt vēl vienu cīņu viņš sacenšas par titulu. Es gribētu, lai viņš cīnās ar Fergusonu. Domāju, ka man piekritīs daudzi."