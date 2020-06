Krievijas rokzvaigzne Diāna Arbeņina velta skarbus vārdus Jefremovam un avārijā bojāgājušā ģimenei

доброе утро страна. михаил ефремов. тот случай когда сказать равно присоединиться к хору танцующему на костях а промолчать уже малодушие. опомнитесь ребята. мы - толпа зевак глазеющих на пожар. хватит мусолить. хватит порицать. хватить морализировать. в этой истории ужасно все и ужасны все. михаил ефремов убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья сергея захарова восседающая в ток-шоу в то время как тело близкого ещё не остыло в земле и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов выполняющих свою работу; те кто видел что происходит с мишей и ничего не делал; те кто с ним пил. все это одинаково мерзко. но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. камня не брошу в актера михаила ефремова. любила люблю и буду любить его талант который сейчас используют против него гоняя по телеку фильмы с его участием (слава Богу ещё не посмертно). камня не брошу и в человека михаила ефремова нисколько не оправдывая его пьянство. и вместо того чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии пожалею его. пожалею ополоумевших родственников убитого. пожалею всех. не притворно а глубоко страдая. и свечи в церкви поставлю две: за упокой души сережи захарова и за загубленную душу миши ефремова на которой кровь теперь во веки веков и не смыть ее ни тюрьмой ни сумой. мы с вами теперь на одном берегу а отнявший жизнь убийца на другом и маяться ему за это всю жизнь и после смерти маяться. и в этой истории уже сказано все кроме одного: а мы с вами сами то без греха? без грешочка? мы никогда напивались? мы не совершали безумства? мы никогда не садились пьяными за руль? не попадали в дтп? и может быть мы не знаем что такое похмелье и отходняк? будем честны: знаем. так может быть нам просто повезло не дойти до той черты за которой смерть? но - повторюсь - от сумы да тюрьмы не зарекайся. будем людьми наконец. и будем честны в первую очередь перед собой и своим Богом. и скажем Ему спасибо за то что вовремя нас остановил в нашем личном безумии. и помолчим наконец. помолчим. помолчим. #дианаарбенина #arbenina #futureisnow #когдаястанувеликаном

