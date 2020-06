"Karate Combat" ir viena no straujāk augošajām cīņu sporta organizācijām pasaulē. Šīs organizācijas virsotnē ir latviešu karatists Edgars Skrīvers. Pazīstamais sportists sarunā ar portālu "Apollo" pastāstīja par pievēršanos cīņas sportam, trenēšanos ramadāna laikā, nākotnes mērķiem un citiem tematiem.

"Karate Combat" mājas lapā par tevi ir rakstīts, ka cīņu sportā esi jau no sešu gadu vecuma. Kā tu tajā nonāci?

Mani jau no bērna kājas ieinteresēja cīņas sports. Skatījos Džekija Čana un Brūsa Lī filmas. Ģimene to, protams, redzēja un aizveda mani Tukumā uz karatē nodarbībām. Tajā laikā tās bija vienīgās cīņas sporta nodarbības, un tā es arī tur paliku

Turpinājumā cīņas aizvadīju MMA. Protams, man bija palikuši daudzi tituli no karatē. Esmu daudzkārtējs Latvijas un Baltijas čempions, biju Latvijas karatē izlasē. Manās MMA cīņās to visu ļoti labi varēja redzēt. Tad "Karate Combat" organizatori arī paši mani uzrunāja. Viņi redzēja gan manus sasniegumus, gan arī cīņas stilu.

Es domāju, ka tie [amati] viens otru papildina. Jāsāk arī domāt no citas puses, kā pareizi pieiet, pasniegt, izskaidrot, parādīt. Tā, lai tie, kuri nāk pie manis, saprastu, kā pareizi jākustas, jāizdara sitieni, kādai jābūt domāšanai.

FOTO: No personīgā arhīva

Jā, protams. Daudzi cilvēki trenējas, ievērojot gavēni. Līdz ar to, ir iespējams. Protams, ir kaut kādi ierobežojumi un, iespējams, nav tik daudz enerģijas. Bet pēc šīs gavēšanas ir tikai dubulta enerģija. Tas patiesībā ir liels ieguvums gan ķermenim, gan prātam.

Mērķis vienmēr ir bijis pacīnīties augstākajā organizācijā. Tas tomēr ir arī zīmols. Tajā pašā laikā, es domāju, ir daudzas citas organizācijas, kuru līmenis neatšķiras no UFC. Bet šobrīd UFC tomēr ir cīņu sporta NHL un NBA. Tāpēc, jā, gribētos pacīnīties pret labākajiem.

Ar kuru tad no šā brīža 61,3 kilogramu divīzijas UFC cīkstoņiem gribētu pacīnīties?

Principā jau ar jebkuru. Ja jāsauc vārdi, tad noteikti Šons O'Malijs, Kodijs Garbrants, Tailers Džefrijs Dilašovs, kad atgriezīsies no diskvalifikācijas. Tās man būtu ļoti interesantas cīņas.

FOTO: No personīgā arhīva

Man, lai tiktu tajā svarā, ir jānomet plus, mīnus 10 kilogrami. Tas ir darīts jau iepriekš. Svaru sāku mest aptuveni mēnesi pirms cīņas. Tas pēdējais, lielākais svars, kas tiek zaudēts uz ūdens rēķina, tiek zaudēts pēdējās dienās pirms cīņas.

Tagad gatavojos cīņai, un man ir 71 kilograms. Tajā divīzijā nāktu pretim lielāki, garāki, smagāki puiši. Cīņas sportā tas nozīmē daudz. Teju katrs kilograms ir no svara.

Jā, bet organizācija vēl nav izziņojusi datumu un vietu, tāpēc nevaru to atklāt.

Tā tomēr ir Amerika. Tā ir laba platforma. Cīņas ir translētas arī "UFC Fight Pass". Ir redzēts, ka UFC patīk tādas lietas. Viņi ņem cīkstoņus no dažādiem sportiem, no kikboksa, karatē. Tas pats čempions Izraels Adesanja ir kikbokseris. Stīvens Tomsons ir ar karatē bāzi. Viņiem patīk jaunas iespējas izreklamēt sevi un piesaistīt jaunu auditoriju. Līdz ar to es domāju, ka tā ir laba platforma.