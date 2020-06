Zināma jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā

SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA pavēstīja, ka trīs no aizvadītājā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem ir saistīti ar vienu ģimeni, kura ceļojusi no Krievijas. Tikmēr vēl vienam inficētajam epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās, jo inficēšanās avots patlaban nav noteikts.

Viens no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā līdz deviņiem gadiem. Pa vienam inficētajam arī reģistrēts vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.