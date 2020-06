Kā visefektīvāk pasargāt mājokli no jaunā labākā drauga - kucēna

Sienu, mēbeļu vai apavu iznīcināšana... To patiešām pieredzējuši daudzi, kuri ģimenē uzņēmuši kucēnu. To, kā vislabāk izaudzināt mazo draugu, lai no mājas vai dzīvokļa arī kaut kas paliktu pāri, portālam "Apollo" skaidro "PetCity" suņu skolas treneris Ivars Lielpēteris.