Džokovičs lēmumu par "US Open" vēl nav pieņēmis

Džokovičs ir viens no tenisistiem, kuri kritiski vērtē "US Open" rīkošanu vienā no Covid-19 visvairāk skartajām ASV pilsētām. Visvairāk kritizēti tika pārvietošanās ierobežojumi un tikai viena pavadošā cilvēka došanās kortā katram tenisistam.

Jau ziņots, ka USTA Bilijas Džīnas Kingas Nacionālā tenisa centra kortos pirms "US Open" norisināsies arī otrs lielākais ASV vasaras turnīrs - no Sinsinati pārceltās sacensības uz cietā seguma. Vīriešiem tas ir viens no tikai deviņiem "Masters 1000" sērijas turnīriem, bet sievietēm - vienas no piecām "Premier 5" kaluma sacensībām. Sacensības kalpos kā izmēģinājums drošības pasākumiem pirms "US Open".