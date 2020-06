Kādēļ "Google" un "Apple" diktē, kā Eiropas demokrātijas cīnās ar Covid-19? Ievas Ilvesas komentārs

Valdībām Eiropā nav lielu variantu, kā piekļūt vismodernākajām tehnoloģijām vai nodrošināt to vislabāko savietojamību. Divu ASV kompāniju - "Google" un "Apple" galvenie biroji atrodas Silīcija ielejā - aptuveni 16 kilometru attālumā viens no otra. Abu šo tehnoloģiju giganti ir radījuši ļoti veiksmīgu lietotņu programmēšanas interfeisu (API). Tas nodrošina lietotnes lietotājam iespēju ar "Bluetooth" signālu reģistrēt kontaktus un vēlāk, ja kāda kontaktpersona sasirgusi, arī saņemt ziņojumu par to.