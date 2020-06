"Tas ir stulbākais, ko viņš varēja izdarīt." Šūmahera menedžeris atklāj sportista karjeras lielāko kļūdu

"Visu cieņu, bet tas ir stulbākais, ko viņš varēja izdarīt. Viņš man stāstīja, ka jūtoties garlaikots un viņam esot nepieciešams braukt. Es sacīju: "Mihael, ko tu ar to gribi panākt? Tu vari tikai zaudēt. Tu vairs nevari uzvarēt, jo visu jau esi uzvarējis. Tu esi visu laiku labākais pilots un stāvi uz paša augstākā pjedestāla." Bet viņš vienkārši negribēja manī ieklausīties," stāstīja Vebers, kurš par Šūmahera menedžeri strādāja 20 gadus.

"Es vairs negribēju kravāt koferus, negribēju būt lidmašīnā 24 stundas diennaktī. No manis tas prasīja daudz. Es piedāvāju Mihaelam variantu, ka palīdzēšu ar Eiropas sacīkstēm, bet izlaidīšu pārējos "Grand Prix". Tad viņš atgriezās un teica: "Zini, Vilij, es padomāju un sapratu, ka to darīšu kaut vai viens pats." Uz to es atbildēju: "Mihael, šī būs milzu kļūda. Liecies mierā!" Bet viņš nepaklausīja," atcerējās Vēbers.