Covid-19 ir salīdzinoši neizpētīta teritorija - par to vēl nav tik daudz uzticamas informācijas, lai uzreiz nolemtu, kā rīkoties saslimšanas gadījumā. Bieži šis vīruss cilvēku nomoka vairākas nedēļas un pat mēnešus. Arī kāds Latvijas iedzīvotājs ar Covid-19 cīnījās ļoti ilgu laiku. Savukārt kāda sieviete ASV savu trīs mēnešu ilgo slimību uztver kā iespēju dalīties savā pieredzē ar citiem. Viņas novērojumus publicējis portāls "Huffpost".

Kad Anna martā atgriezās no ārzemēm, divu nedēļu slimošanas periods tika uzskatīts par ļoti ilgu laiku. Viņa sāka dalīties savā pieredzē un visā nezināmajā par jauno vīrusu, publicējot ierakstus sociālajās vietnēs.

Annai bija grūti atrast ticamu informāciju par visu, sākot no riska faktoriem un beidzot ar testēšanas iespējām, tāpēc viņa bija pārliecināta, ka tas, ko iemācījās no šīs pieredzes, var būt vērtīgs citiem.

Bailes atzīt, ka esi inficējies ar Covid-19

"Mums ir jāatsakās no aizspriedumiem, kas saistīti ar Covid-19. Kaunēties nav jēgas un, ja esat slims, jums var būt nepieciešams daudz citu cilvēku viedokļu, kuri jūs atbalstītu. Es to zinu no pirmavotiem: pēc manas slimības pirmās nedēļas es nespēju sagatavot maltīti vai izmazgāt veļu," viņa stāsta.