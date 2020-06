Latvijas mediķi brīdina par ehinokoku infekcijas uzliesmojumu

"Pirmkārt, mēs pat nezinām cik ilgam laikam jāpaiet no brīža, kad mēs apēdām oliņu līdz tam, kad mums izveidojas parazīts. Tiek uzskatīts, ka tas ir pilnīgi noteikti vairāki gadi un pat desmitiem gadi.

Simptomi parādās tad, kad perēklis izaug līdz 5-10 cm. Bieži vien to pamana nejauši, veicot izmeklējumus un konstatējot savādus veidojumus aknās vai citos orgānos.

Un tad arī sanāk šī nejaušā diagnostika, ka pacients aiziet pie ārsta, viņam sataisa to pašu ultrasonogrāfiju, un redz, ka kaut kas tur ir. Un ideālākajā variantā ārst iedomājas, un aizsūta pacientu pie infektologa, un tad mēs tālāk saprotam, kas tad tas ir," norāda infektoloģe.

Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti rekomendē dzīvniekus attārpot vismaz 2 reizes gadā, lai pasargātu no inficēšanās cilvēkus un lopus. Pagājušajā gadā ehinokokoze tika konstatēta kādai cūkai kautuvē. Bet neoficiālo gadījumu mājsaimniecībās varētu būt daudz vairāk.

"Cilvēki, godīgi sakot, neizprot to. Ja suns, kaķis labu ēd, skraida, ārēji jūtas vesels, tad liekās, ka problēma nav. Turklāt, šie dzīvnieki ir kā saimnieki, un paši neslimo. Bet izdalot oliņas un apēdot citiem dzīvniekiem vai cilvēkam, rodas problēma, un veidojas iekšējos orgānos šie pūšļi," vērš uzmanību PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja Madara Volka.

Mājdzīvnieku attārpošanu neviens neuzrauga. Pētījuma ietvaros veiktajā aptaujā secināts, ka apmēram puse laukos dzīvojošo kaķu un suņu saimnieku to nedara. Tikai pašu cilvēku ziņā ir arī rūpīga ogu un roku mazgāšana, kas var pasargāt no parazitozes, mirstība no kuras neārstēšanas gadījumā sasniedz 70-80%.