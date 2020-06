Klimata aktīvisti Vācijā okupē divas ogļu raktuves

Aptuveni 60 protestētāji sarīkoja demonstrāciju Garcveileres raktuvēs netālu no Ķelnes, un vairāki desmiti aktīvistu protestēja arī Jenšvaldes raktuvēs Brandenburgā, ziņoja policija.

Vācijā pieaugusi atkarība no oglēm, jo pēc 2011.gada Fukušimas atomelektrostacijas katastrofas Japānā Vācijas valdība nolēma atteikties no kodolenerģijas. No ogļu ieguves atkarīgas tūkstošiem darbavietu.