Covid-19 pandēmijas laikā, kad tika noteikti dažādi ierobežojumi, daudzi cilvēki dzīvoja pašizolācijā kopā ar saviem tuviniekiem. Tiesa, šo ierasto mieru vairākiem cilvēkiem iztraucēja dažādas paranormālās parādības, vēsta portāls "The New York Times".

Kādā naktī durvju rokturis sāka sparīgi raustīties un tas bija tik skaļi, ka Gomess to varēja sadzirdēt pat no otra dzīvokļa gala. Kad viņš piegāja pie durvīm, tur neviena nebija.

Man atbildes nebija. Tad sāku apjaust, kas tas ir kaut kas paranormāls," stāstīja 26 gadus vecais IT speciālists.

"Situācija nemaz nešķita draudīga. Man pat nākamajā rītā neienāca prātā to izstāstīt savam vīram," sacīja Hinds.

Kādā naktī viņa pamodās un uz sava naktsskapīša ieraudzīja mantas. Viena no lietām bija kameras lēca, kuru viņa bija atvedusi līdzi no ASV, taču to pazaudēja. Te, pēkšņi, tā stāvēja viņas acu priekšā.