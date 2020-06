Raidījums: "Latvijas valsts mežu" aizdomīgos papīrmalkas darījumus pārbauda VP un KNAB

Dēļi no papīrmalkas nesanāk, tādēļ to pārstrādā. Latvijā to dara granulu un kokskaidu plātņu ražotāji, bet lielākie pircēji ir Skandināvu celulozes rūpnīcas. Arī cenu nosaka pāri jūrai esošais tirgus. Periodiski tā ir lielāka - gandrīz kā zāģbaļķim, reizēm nokrīt parastas malkas cenā. Skandināvu tirgus ir neprognozējams, tāpēc pie augstas papīrmalkas cenas, mūsu uzņēmumi to nopirkt nevar.