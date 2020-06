"Cik ļoti svarīgs uzdevums ir dots sievietēm!" Miglāne krāšņos foto atrāda savu grūtnieces vēderiņu

Cik ļoti mūsu dzīve var mainīties un cik ļoti svarīgs uzdevums ir dots sievietēm! Zem mūsu sirsniņām izveidojas vēl viena sirsniņa ❤️ Mēs dāvājam dzīvību ❤️ Dzīvību, kuru pašas iznēsājam, mīlam vairāk par visu uz šīs pasaules 🌟 Tā sajūta, ka nekur neesi viena, nekad arī vairs nebūsi viena. Tā sajūta, ka nekas vairs nav tik svarīgs, kā pašas bērniņš. Lai gan grūtniecībā arī mēdz būt dienas, kad jūtamies nogurušas, lielas, bezspēcīgas un emocionālas, tas viss aizmirstās, jo Tu saproti, cik patiesa un liela mīlestība ir māmiņām pret bērniņu un otrādi❣️ foto: @nikolakalnina

