Pirms došanās rakstīt paskaidrojumu apzog auto. Policijas iecirknī aiztur vairākkārt sodītu vīrieti

Kādai sievietei Rīgā no automašīnas nozagta soma, un viņa par to ziņojusi policijai. Kamēr sieviete par to rakstīja iesniegumu, policijas iecirknī ieradās kāds iepriekš sodīts vīrietis, lai rakstītu paskaidrojumu par kādu citu notikumu, un pie viņa atradās tāda pati soma, kādu bija aprakstījusi cietusī.