Kopš "TikTok" palaišanas tā ir kļuvusi par vienu no pasaulē populārākajām lietotnēm, ko cilvēki izmanto visdažādākajiem mērķiem. Taču aiz šķietami nekaitīgās ārienes slēpjas draudīgi mērķi, laikrakstā "Forbes" brīdina tehnoloģiju eksperts Enrike Danss.

Trīs gadu laikā "TikTok" lietotne lejupielādēta vairāk nekā divus miljardus reižu. Video apmaiņas platforma strauji kļūst par vienu no populārākajām pasaulē. Mērot pēc laika, ko tajā pavada lietotāji, "TikTok" ASV, Lielbritānijā un Spānijā aizsteidzies priekšā tādiem milžiem kā "Instagram" un "Youtube".

"TikTok" kritiķiem tiek pārmests, ka viņi ir par vecu, lai to saprastu, un ka jauniešiem ir citi kritēriji, pauž eksperts. Šādi pārmetumi paši par sevi nav problēma, taču Danss vaicā - kas ir "TikTok" un cik uzticami ir jauniešu kritēriji?

Pieaugot lietotnes popularitātei, augušas arī bažas par tās drošību. Pagājušā gada nogalē ASV armija saviem darbiniekiem aizliedza to lietot un sacīja, ka tā "tiek uzskatīta par kiberdrošības risku". Potenciālos "TikTok" riskus izvērtējot arī ASV valdība, vēstīja laikraksts "The New York Times".