Trešdienas horoskops: 1. jūlijs

AUNS Panākumi būs atkarīgi no tā, cik saskanīgas attiecības spēsi uzturēt ar apkārtējiem. Sevišķi iejūtīgam vajadzētu būt pret atvasītēm! Kādam zīmes pārstāvim var aktualizēties mantojuma jautājumi.

VĒZIS Pašam negaidot, vari rast ļoti oriģinālu risinājumu sasāpējušam jautājumam. Saskarsmē ar līdzgaitniekiem ātri atradīsi kopīgu valodu, būsi lietišķs un lakonisks. Zvaigznes iesaka atturēties no trekna ēdiena.

JAUNAVA Kāds no kolēģu vidus vai paziņām var neapzināti aizskart, izteikt nepamatotus pārmetumus. Būtu labi, ja tu neatbildētu ar to pašu, citādi no asākiem strīdiem neizvairīties! Labāk sekmēsies darbs vienatnē.