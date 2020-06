Parādi, kā lasa tavā saimē! Latvijas ģimenes aicina pieteikties jaunam projektam

"Šķiet, ka lasīšanas tradīcijas katrā ģimenē tiek veidotas mazliet citādāk, un, lai gan runā, ka vienas formulas lasīt mācīšanai neesot, esam pārliecināti, ka ģimenes var apmainīties ar pieredzi, pārņemt labos paradumus un iedvesmoties citas no citas par to, kā ieinteresēt bērnu pievērsties grāmatai. Mēs vēlamies to veicināt, uzsākot šo video sēriju."