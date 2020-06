Amatus LHF valdē saglabājuši arī Bļugers, Koziols, Bukarts un Martinsons

Uz nākamo termiņu viņiem pievienosies Oskars Mors un Edgars Buncis. No iepriekšējā valdes sastāva Armands Šteinbergs palicis kā valdes locekļa kandidāts, tāpat šādā statusā būs arī Oļegs Sorokins un Aivars Zeltiņš.

Uz ikgadējo LHF kongresu pulcējās 54 biedri, no kuriem balsstiesības bija 44. Sākotnēji balsstiesīgo biedru skaits bija 36, bet kongresa laikā biedri savā pulkā uzņēma vēl astoņas organizācijas.

Vēlāk Kalvītis izvirzīja 12 valdes locekļu kandidātus, kuru starpā bija jau līdzšinējās valdes amatpersonas Bļugers, Koziols, Martinsons, Šteinbergs, Jansons un Bukarts. Četri kandidāti tika virzīti arī no saviem klubiem. To vidū bija "Prizma" pārstāvis Dzindulis, Mors ("Liepāja"), Pikāns ("Kurbads") un Zeltiņš ("Jelgava").

Kalvītis par LHF prezidentu tika ievēlēts 2016.gada 7.oktobrī, kad negaidīti no amata tika gāzts Kirovs Lipmans. Savā pirmajā sēdē valde par organizācijas viceprezidentu un ģenerālsekretāru apstiprināja Koziolu.

LHF prezidenta amatu Lipmans ieņēma kopš 1998.gada, turklāt pirms tam viņš to vadīja 1994. un 1995.gadā. Vēl šajā amatā ir bijuši arī Vilnis Burtnieks (no 1992. līdz 1994.gadam) un Uģis Magonis (no 1995. līdz 1998.gadam).