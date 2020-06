"Negribēju būt tikai Mihaela dēls." Šūmahera dēls Miks par tēvu un savu karjeru

Kā stāsta pats Miks, viņš autosportā esot jau no trīs gadu vecuma, kad tēvs viņu pirmo reizi iesēdinājis mini kartingā. To, ka viņš vēlas būt profesionāls pilots, Miks esot sapratis aptuveni 12 gadu vecumā, tomēr sacīkstēs startējis ar vārdu Miks Betčs, pieņemot savas mātes pirmslaulības uzvārdu.

"Es izmantoju dažādus vārdus, lai sacīkstēs maskētos. Negribēju būt tikai Mihaela dēls. Gribēju progresēt bez šīs slavas. Tiesa, nejūtu spriedzi turpināt nest savas ģimenes vārdu. Lielākais stress nāk no domāšanas par to, ko es pats izdarīju nepareizi un, kā varu progresēt," raksta Miks.

Viena no atziņām, ko Miks guvis no sava tēva ir pārāk nešaustīt sevi pēc neveiksmēm, kā arī nepalikt pārāk lielīgam pēc uzvarām. Šādu padomu Miks ņēmis līdzi trasē arī sacenšoties F-3 čempionātā.

Tomēr 2019. gada debija F-2 čempionātā esot bijusi grūtāka arī no fiziskā aspekta, jo mašīna esot ievērojami smagāka, līdz ar to jaunam pilotam bija jāiegulda daudz darba svaru zālē, lai uzlabotu savu ķermeņa augšdaļas muskulatūru.

"Savā otrajā gadā [F-2 čempionātā] strādāšu pie kļūdu samazināšanas, kā arī riska izvērtēšanas. Tas būs svarīgs gads, bet esmu gatavs. Esmu pārliecināts par sevi un mīlu to, ko daru. Es ar to tomēr nodarbojos jau 18 no savas dzīves 21 gada," nobeigumā rakstīja Šūmahers jaunākais.