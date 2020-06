Vācija minimālo algu plāno paaugstināt līdz 10,45 eiro stundā

Minimālo algu paredzēts paaugstināt četrās kārtās. Sākot ar 2021. gada pirmo 1. janvāri, tā būs 9,5 eiro, no 2021. gada 1. jūlija tā tiks paaugstināta līdz 9,6 eiro, no 2022.gada sākuma tai jābūt 9,82 eiro un no tā paša gada 1. jūlija tai beidzot jāsasniedz 10,45 eiro stundā.