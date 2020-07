Turpmāk dzērājšoferiem būs krietni bargāki naudas sodi

Līdz šim administratīvie sodi bija noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet no šodienas administratīvie sodi ir iekļauti nozaru tiesību aktos. 2018.gada decembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja jauno Administratīvās atbildības likumu, kas no šodienas ievieš virkni pārmaiņu administratīvo sodu noformēšanas kārtībā.

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka par bēgšanu no policijas turpmāk transportlīdzekļa vadītājam varēs piemērot no 1200 līdz 2000 eiro sodu un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Piemēram, par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa vadītāju vai tā tiesisko lietotāju no šodienas piemēros naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam no 70 līdz 700 eiro. Šādā veidā ir paredzēts mazināt transportlīdzekļa īpašnieka ieinteresētību radīt tādus apstākļus, kas dod iespēju pašam izvairīties no saukšanas pie administratīvās atbildības par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu vai arī dod iespēju citām personām izvairīties no tās.