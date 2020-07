Četri Zodiaka pārstāvji, kurus visu dzīvi sargā senču karma

Cilvēkiem, kuri dzimuši zem Ūdensvīra zvaigznāja, ļoti bieži piemīt unikālas spējas - viņi ir ļoti tālredzīgu, spēj paredzēt notikumus, par kuriem vēl nekas neliecina un ar pārsteidzošu vieglumu tiek galā ar nestandarta šķēršļiem. Daži ezotēriķi uzskata, ka šīs īpašības Ūdensvīru dzīvē nāk no spējas smalki izjust savu senču klātbūtni un intuitīvā līmenī ieklausīties viņu padomos.

Jūtīgajiem Vēža zīmes pārstāvjiem ir spēcīgi attīstīta intuīcija, kas bieži vien viņus pasargā no potenciāli bīstamām situācijām. Mistisko zinību pārzinēji uzskata, ka zem šī zvaigznāja dzimušajiem jau no bērnības blakus stāv senču aizsardzība, kas tiem norāda īsto ceļu - tiesa, bieži vien pie tā pieturēties šiem cilvēkiem traucē viņu bailes. Neskatoties uz to, priekšteču karma Vēžu dzīvēs spēlē patiesi nozīmīgu lomu.