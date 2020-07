Artūrs Kurucs: Ir patīkami būt daļai no Latvijas basketbola vēstures

"Biju kopā ar komandu un gāju tam procesam cauri. Esmu priecīgs, ka biju daļa no komandas, un sanāca no Latvijas atgriezties Spānijā. Tāpat esmu gandarīts, ka kļuvu par pirmo ACB čempionu no Latvijas. Ir patīkami būt daļai no Latvijas basketbola vēstures," pauž Kurucs.