VP kriminālvajāšanai nodod lietu par advokāta slepkavību Mārupē

2019. gada 20. jūlija vēlā vakarā divi vīrieši maskās iebruka privātmājā Mārupē, kur sasēja mājā esošo sievieti, lai veiktu minētās mājas aplaupīšanu. Pēc neilga brīža mājās atbrauca 1972. gadā dzimušais advokāts kopā ar savu sievu. Viens no laupītājiem sašāva advokātu, pēc kā abi vīrieši maskās no notikuma vietas aizbēga. Savukārt advokāts vēlāk no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.