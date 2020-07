Drāma turpinās! Zināmas detaļas par slavenās krievu dziedātājas Poļinas Gagarinas iespējamo romānu

Стих 16. Кругами по воде. Наш дом устал и погрузился в сон, А я, стараясь не шуметь, Иду тихонько на балкон, На звезды поглазеть. Я так люблю побыть один, Курить и слушать ночь, Свои тревоги, словно дым, Я выдыхаю прочь. Мечты, надежды, страх и боль, Кругами по воде, Актёр не плох - плохая роль, И пьеса так себе... Д2И

A post shared by Дмитрий Исхаков (@isxakov) on Jun 29, 2020 at 1:39pm PDT