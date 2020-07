Mūžībā devies Habiba Nurmagomedova tēvs

Lai gan vēl nesen izskanēja ziņas, ka Nurmagomedovs vecākais ir pamodies no komas, tomēr Krievijas cīņu sporta leģenda nespēja atlabt un ir devies mūžībā, atrodoties Maskavas slimnīcā.

Ar līdzjūtības vārdiem nācis klajā arī Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs: "Pie manis nonākušas skumjas ziņas par to, ka šo pasauli ir atstājis Abdulmanaps Nurmagomedovs. No visas čečenu tautas izsaku visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei. Viņš no mums aizgāja, atstājot labu vārdu un cienīgu nākamo paaudzi."